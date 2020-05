Uomo di 70 anni rapina una banca e si fa arrestare: il motivo è incredibile (Di martedì 5 maggio 2020) Un Uomo di settanta anni ha deciso improvvisamente di diventare un rapinatore. Dopo aver messo il suo passamontagna nero si è infatti recato davanti alla banca vicina casa per fare il suo colpo. L’Uomo, chiamato Ripple è entrato nella struttura e ha minacciato il cassiere presente di dargli tutti i soldi che avevano. Ovviamente insinuando che il rapinatore potesse avere un’arma il cassiere ha immediatamente ubbidito. La cosa strana tuttavia è avvenuta dopo: Ripple infatti non è scappato in fretta e furia come tutti i ladri che si rispettino, ma si è seduto all’interno dell’edificio aspettando che arrivassero le autorità. Tutti i presenti spaventati a morte hanno iniziato a fare chissà quale pensiero circa la sua identità, ma nessuno era ancora a conoscenza dell’obiettivo dell’Uomo. Tutta ... Leggi su velvetgossip Uomo di 70 anni rapina una banca e si fa arrestare : il motivo è incredibile

