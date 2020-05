Uomini e donne | Tina Cipollari al veleno contro Gemma Galgani | «Una mummia | ma pretende

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 5 maggio 2020) “Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È unaridicola!”, con la ripresa di “” di Maria De Filippi, dopo il temporaneo stop per l’emergenza coronavirus, l’atteggiamento non proprio amichevole della storica opinionista del programmanei confronti dinon è cambiato. La dama del trono over, da anni in tv alla ricerca dell’amore, non ha mai ispirato simpatia ache, con la ripresa delle ostilità, spiega cosa non le piace di lei: “La tratto male? – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” – Ha 70 anni, piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…”. Il suo comportamento ...