Unicredit, operazione da 21,5 milioni per Elettra Investimenti (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Elettra Investimenti ha definito con Unicredit un’operazione di finanziamento da 21,5 milioni di euro, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA e in parte grazie all’emissione di un minibond sottoscritto da Unicredit. L’operazione è stata completata digitalmente. Le risorse finanziarie rivenienti dall’operazione – si legge in una nota congiunta – saranno utilizzate per supportare il piano di Investimenti del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori capex per oltre 20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili), e per conseguire un allungamento delle scadenze dell’indebitamento bancario rendendole più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi. L’operazione è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) –ha definito conun’di finanziamento da 21,5di euro, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA e in parte grazie all’emissione di un minibond sottoscritto da. L’è stata completata digitalmente. Le risorse finanziarie rivenienti dall’– si legge in una nota congiunta – saranno utilizzate per supportare il piano didel Gruppo, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori capex per oltre 20di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili), e per conseguire un allungamento delle scadenze dell’indebitamento bancario rendendole più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi. L’è ...

antodotti : RT @Forchielli: UniCredit ha deliberato un finanziamento da 10 M a favore del Pastificio Di Martino, prima operazione nell'ambito del progr… - jacoposilva : RT @recifar: Siamo nel 2020. Inchiodati in casa Ma le banche, @UniCredit_IT in questo caso, restano ancorate al 1900 e per chiudere una ope… - infoiteconomia : Pasta Di Martino, prima operazione garanzia Italia: da Unicredit 10 milioni di euro - aldoalessi61 : RT @UniCredit_PR: #UniCredit4Business: da #UniCredit la prima operazione con #GaranziaItalia di @SACESIMEST. 10mln € per il Pastificio Di M… - ITADubai : RT @SACESIMEST: ?Conclusa la prima operazione targata #GaranziaItalia. Grazie alla piattaforma dedicata di SACE, @UniCredit_IT ha gestito o… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit operazione Unicredit, operazione da 21,5 milioni per Elettra Investimenti Il Messaggero Elettra Investimenti: da UniCredit operazione da 21,5 milioni, in parte con GARANZIA ITALIA di SACE

Elettra Investimenti S.p.A. rende noto di aver definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da Euro 21,5 milioni, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programm ...

La cordata Ardian-Predica (assieme a Unicredit e Nomura) vicina all'esclusiva sulle torri Tim-Vodafone

...che hanno seguito l'operazione di fusione per conto di Tim e Vodafone: cioè Banca Imi, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs e Ubs. L'articolo La cordata Ardian-Predica, assieme a Unicredit ...

Elettra Investimenti S.p.A. rende noto di aver definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da Euro 21,5 milioni, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programm ......che hanno seguito l'operazione di fusione per conto di Tim e Vodafone: cioè Banca Imi, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs e Ubs. L'articolo La cordata Ardian-Predica, assieme a Unicredit ...