Un Posto al Sole | news | Carlo Montariello parla del futuro della soap opera

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 maggio 2020) Unal. Lo sceneggiatoredel: laresterà ancorata alla realtà. Arrivano le ultimedi Rai 3 Unal. Come tutti sapete sono quasi due mesi, dopo 23 anni ininterrotti, che le riprese sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. Con l’arrivoFase 2 iniziano a circolare le prime ipotesi sulambientata a Napoli. Lo sceneggiatoreci aggiorna su cosa ci aspetta nel prossimo. Lanon tradirà la sua essenza, parola di. E’ ormai un mese che vanno in onda le repliche del 2012 di Unal. Ladi Rai 3 si è dovuta adeguare alle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria che ha investito il mondo. Per mesi non abbiamo avuto certezze ne notizie ...