"Un nostro calciatore è risultato positivo al Coronavirus", nuovo caso nel mondo del calcio italiano (Di martedì 5 maggio 2020) nuovo caso di Coronavirus nel calcio italiano, è risultato positivo un calciatore del Como, l'annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. "Il Como 1907 comunica, in accordo col diretto interessato, che il calciatore Pierre Bolchini è risultato positivo al Covid-19. Il controllo si è reso necessario a seguito dalla riscontrata positività di un componente del suo nucleo familiare che opera in ambito sanitario. La società tiene a precisare che Pierre sta bene ed è completamente asintomatico. Il calciatore si trova in isolamento nella sua abitazione dal 10 marzo, dove continuerà il periodo previsto di quarantena. Tutto il Como 1907 fa gli auguri di pronta guarigione al proprio portiere. Non vediamo l'ora di rivederti, Pierre!"

Alfonsi (I Municipio) : "Un nostro funzionario positivo al Coronavirus"

