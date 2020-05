Ultimatum di Berlino alla Bce sugli aiuti all’eurozona Addio sogni di eurobond

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 maggio 2020), 5 mag – La Bce ha tre mesi di tempo per chiarire gli obiettivi del cosiddetto Quantitative easing, il piano di acquisto di titoli pubblici. A dirlo è la Corte costituzionale tedesca chiamata a stabilire la legittimità del Pspp, il piano di acquisti varato dBce ai tempi di Mario Draghi. La corte di Karlsruhe si limita ad accettare le decisioni della Corte di giustizia europea e a stabilire che il programma “non viola il divieto di finanziamento monetario” degli Stati membri. Ma nel giudizio odierno – che, viene precisato, non riguarda le misure adottate nell’emergenza coronavirus – la Corte lancia pesanti responsabilità al governo e al Parlamento tedesco affinché adottino misure contro il Pspp (e un vero e proprio diktat all’Eurotower, che deve dimostrare di non aver aiutato troppo l’eurozona). Per ...