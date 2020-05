UEFA, il piano per il rilancio del calcio mondiale: riallineare i calendari fino al Mondiale 2022 [DETTAGLI] (Di martedì 5 maggio 2020) Sono settimane decisive per il calcio italiano ed internazionale. In attesa di conoscere che ne sarà della stagione 2019/2020, la UEFA sta prendendo in considerazione un piano per riallineare i calendari fino al mondiale 2022. L’azienda Hypercube, partner del massimo organismo calcistico europeo, ha elaborato un nuovo calendario che terminerebbe il suo percorso nell’agosto 2023, per poi ritornare alla classica stagione sportiva. La stagione 2020/21 partirebbe a fine dicembre terminando a novembre 2021 – tenendo conto sempre degli Europei -. La stagione successiva inizierebbe, invece, da metà dicembre 2021 per terminare il 1 novembre 2022 – pochi giorni prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, che termineranno il 18 dicembre. La stagione 2023, infine, si svolgerebbe da gennaio a metà luglio. Infine via all’annata 2023/24 a ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus UEFA/ Il piano di Ceferin : erogati 236.5 milioni alle federazioni

Sky - La Uefa ha deciso : le Federazioni entro un mese devono comunicare piano di ripresa

UEFA - il piano per chiudere la stagione 2019/20 e i criteri di qualificazione : il comunicato (Di martedì 5 maggio 2020) Sono settimane decisive per ilitaliano ed internazionale. In attesa di conoscere che ne sarà della stagione 2019/2020, lasta prendendo in considerazione unperal2022. L’azienda Hypercube, partner del massimo organismo calcistico europeo, ha elaborato un nuovoo che terminerebbe il suo percorso nell’agosto 2023, per poi ritornare alla classica stagione sportiva. La stagione 2020/21 partirebbe a fine dicembre terminando a novembre 2021 – tenendo conto sempre degli Europei -. La stagione successiva inizierebbe, invece, da metà dicembre 2021 per terminare il 1 novembre 2022 – pochi giorni prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, che termineranno il 18 dicembre. La stagione 2023, infine, si svolgerebbe da gennaio a metà luglio. Infine via all’annata 2023/24 a ...

ParmaLiveTweet : Il piano B della UEFA: stagione 2020/2021 al via da dicembre: 'Si tratta del modo migliore per portare a termine le… - CalcioWeb : ???? +++ #UEFA, IL PIANO PER IL RILANCIO DEL #CALCIO RIALLINEARE I CALENDARI FINO AL MONDIALE 2022 +++ ???? - - TuttoBolognaWeb : Il piano B dell'Uefa: l'obiettivo è quello di riallineare le stagioni fino al 2022 - - Pall_Gonfiato : Come riallineare i #calendari di #calcio dopo il lungo stop causato dall'emergenza sanitaria? Il piano completo stu… - Calcio_Casteddu : La strategia della #UEFA per ripartire ?? -