jinete_del : RT @jinete_del: 556 – L’uomo ha mai ucciso Geova? Geova non muore mai! Ma il suo messaggero creato dall’uomo morì su una croce (Salmo 22, I… - jinete_del : 556 – L’uomo ha mai ucciso Geova? Geova non muore mai! Ma il suo messaggero creato dall’uomo morì su una croce (Sal… - afj80_ : @severusmagiustu Cioè sempre. E comunque ha ucciso fin dall’inizio il suo amico Smeagol - Scagnozzo_97 : +nulla dall'Europa, facendoci di fatto morire di fame Nota a margine: con l'intervista alla Spagna ha ucciso defini… - Stefanauss : È divertente notare che se accettiamo per un attimo l'argomentazione che Linux su desktop sia stato ucciso dall'ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso dall Ucciso dall'esplosione a Ottaviano, Vincenzo era appena tornato in fabbrica: l'ultimo post... Il Mattino Ucciso dall'esplosione a Ottaviano, Vincenzo era appena tornato in fabbrica: l'ultimo post da casa con il cagnolino

La passione per il calcio, le foto da postare su facebook per trascorrere il tempo durante il lockdown, ma anche l’attaccamento alla fabbrica in cui lavorava da venti anni. Vincenzo Lanza, l’operaio ...

Bonafede-Di Matteo, Travaglio: "Colossale equivoco"

"L’altra sera l’ex pm (Nino Di Matteo, ndr) ha evocato le frasi dei boss a proposito della presunta retromarcia del ministro sulla sua nomina al Dap. E, anche se non ha fissato alcun nesso causale fra ...

La passione per il calcio, le foto da postare su facebook per trascorrere il tempo durante il lockdown, ma anche l’attaccamento alla fabbrica in cui lavorava da venti anni. Vincenzo Lanza, l’operaio ..."L’altra sera l’ex pm (Nino Di Matteo, ndr) ha evocato le frasi dei boss a proposito della presunta retromarcia del ministro sulla sua nomina al Dap. E, anche se non ha fissato alcun nesso causale fra ...