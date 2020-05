Uccello soffoca impigliato in una mascherina: la foto simbolo dell’inquinamento "da Covid" (Di martedì 5 maggio 2020) soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine di un volatile è già simbolo dell’inquinamento portato dal cattivo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. Le foto, scattate nei boschi del Canada e pubblicate su Facebook da Sandra Denisuk, mostrano un Uccello con una mascherina chirurgica avvolta sotto il becco, fino all’ala.L’autrice degli scatti ha lanciato un monito: “Non gettate mascherine e guanti sul terreno. Questo Uccello è vittima innocente della negligenza dell’uomo. Gli animali non possono aiutarsi da soli: guardate cosa stiamo facendo loro. Questo Uccello è rimasto impigliato su un albero per due giorni. L’elastico della mascherina era avvolto attorno al collo. Per favore, condividete. Purtroppo l’animale non ce l’ha fatta. Anche i guanti sono pericolosi per gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 maggio 2020)in una: l’immagine di un volatile è giàdell’inquinamento portato dal cattivo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. Le, scattate nei boschi del Canada e pubblicate su Facebook da Sandra Denisuk, mostrano uncon unachirurgica avvolta sotto il becco, fino all’ala.L’autrice degli scatti ha lanciato un monito: “Non gettate mascherine e guanti sul terreno. Questoè vittima innocente della negligenza dell’uomo. Gli animali non possono aiutarsi da soli: guardate cosa stiamo facendo loro. Questoè rimastosu un albero per due giorni. L’elastico dellaera avvolto attorno al collo. Per favore, condividete. Purtroppo l’animale non ce l’ha fatta. Anche i guanti sono pericolosi per gli ...

Da settimane gli ambientalisti lanciano l’allarme per l’inquinamento da mascherine e guanti di plastica. Molte, troppe persone, li gettano in strada senza curarsi delle conseguenze. Dal Canada, più pr ...

