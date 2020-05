Uccello soffoca impigliato in una mascherina: la foto simbolo dell’inquinamento da Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Uccello soffoca impigliato in una mascherina: la foto simbolo dell’inquinamento da Coronavirus Una delle conseguenze indirette della pandemia da Coronavirus è quella dell’inquinamento ambientale dovuto allo smaltimento non corretto di guanti e mascherine monouso. A testimoniare i rischi legati a questa leggerezza è la foto-simbolo pubblicata sul suo profilo Facebook da una donna canadese, Sandra Denisuk, che mostra un Uccello ucciso dalla mascherina in cui era rimasto impigliato. “Non gettare mascherine e guanti sul terreno”, ha scritto Denisuk nel post. “Questo Uccello è vittima innocente della negligenza dell’uomo. Gli animali non possono aiutarsi da soli, guarda cosa stiamo facendo loro. Questo Uccello è rimasto impigliato su un albero per due giorni. L’elastico della mascherina era avvolto attorno al ... Leggi su tpi Uccello soffoca impigliato in una mascherina : la foto simbolo dell’inquinamento "da Covid" (Di martedì 5 maggio 2020)in una: ladell’inquinamento da Coronavirus Una delle conseguenze indirette della pandemia da Coronavirus è quella dell’inquinamento ambientale dovuto allo smaltimento non corretto di guanti e mascherine monouso. A testimoniare i rischi legati a questa leggerezza è lapubblicata sul suo profilo Facebook da una donna canadese, Sandra Denisuk, che mostra unucciso dallain cui era rimasto. “Non gettare mascherine e guanti sul terreno”, ha scritto Denisuk nel post. “Questoè vittima innocente della negligenza dell’uomo. Gli animali non possono aiutarsi da soli, guarda cosa stiamo facendo loro. Questoè rimastosu un albero per due giorni. L’elastico dellaera avvolto attorno al ...

HuffPostItalia : Uccello soffoca impigliato in una mascherina: la foto simbolo dell’inquinamento 'da Covid' - LaStampa : Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus” @fulviocerutti - Lucia05149332 : RT @annamariamoscar: Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus” - luke_xy : RT @chruggeriTg2: Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus” - maxmonz : RT @lazampa: Uccello soffoca impigliato in una mascherina: l’immagine simbolo dell’inquinamento “da coronavirus” @fulviocerutti https://t.c… -