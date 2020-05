Tv e Cinema in lutto per la morte dell’attore. Ha recitato in film e serie di successo (Di martedì 5 maggio 2020) Aveva recitato al fianco di Anne Francis nella serie televisiva di successo “Honey West”, con Spencer Tracy nel film “Giorno maledetto” e con Angela Lansbury nel film che unisce musical e animazione “Pomi d’ottone e manici di scopa” della Disney. John Ericson è morto domenica di polmonite a Santa Fe, nel New Mexico, dove viveva dalla metà degli anni Novanta, aveva 93 anni. La notizia è stata confermata dal portavoce della famiglia. Ericson è apparso a Broadway nella produzione originale del 1951 di Stalag 17, diretta da José Ferrer, e ha fatto il suo debutto Cinematografico in Teresa (1951), diretto da Fred Zinnemann. Tre anni dopo, ha recitato accanto a Elizabeth Taylor in Rapsodia, film del 1954. L’attore era noto per aver vestito i panni di Sam Bolt nella serie tv diretta dal regista Aaron Spelling ... Leggi su caffeinamagazine Lutto nel cinema : morto suicida il papà di Chucky La bambola assassina

Il mondo del cinema è sconvolto da un tragico lutto, è morto suicida John Lafia, il papà di Chucky- La bambola assassina. Sceneggiatore, produttore e regista, John Lafia era un talento senza fine. La ...

Lutto nel mondo dello spettacolo napoletano, è morto Mimmo Sepe

Enorme lutto nel mondo dello spettacolo napoletano: si è spento a 65anni Mimmo Sepe, noto al grande pubblico per le sue apparizioni al Seven Show. A darne il triste annuncio è stato Corrado Taranto, s ...

