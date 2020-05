Tutti pazzi per la principessa Charlotte e il suo abitino del compleanno. Ma è il prezzo che lascia di sasso (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo il compleanno del principino Louis, quello della sorella Charlotte. Il 2 maggio scorso la femminuccia di William e Kate Middleton ha spento 5 candeline e, come da tradizione, non potevano mancare i nuovi scatti della principessina realizzati direttamente dalla mamma. “Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere quattro nuove fotografie della principessa Charlotte prima del suo quinto compleanno domani – si legge nella caption del post pubblicato dall’account Kensington Royal – Le immagini sono state scattate dalla Duchessa mentre la famiglia aiutava a impacchettare e consegnare pacchi di cibo per pensionati isolati nell’area locale”. Venuta al mondo il 2 maggio 2015 nell’esclusiva Liddo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra e battezzata più tardi con il nome completo di Charlotte Elizabeth Diana of ... Leggi su caffeinamagazine In Premier tutti pazzi per Lozano : 4 club sul messicano - c'è anche il Man Utd per motivi di marketing

Dorayaki alla nutella : il goloso dolcetto che farà impazzire tutti!

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti "pazzi" per la porcellana. Enrico Caviglia (Cambi) ce ne racconta la storia, tra leggenda e realtà ArtsLife Tutti pazzi per il McDonald’s – video delle code chilometriche

BIELLA – Ha riaperto il McDrive del McDonald’s di Biella. E la gente sembra impazzita. Questa sera la coda partiva dalla rotonda di corso San Maurizio. Per arrivare ad un hamburger era necessario atte ...

Coronavirus a Napoli, riapre la pasticceria e offre un'infornata di dolci a tutti i poveri

Dopo settimane di lockdown hanno alzato la saracinesca della loro pasticceria ai Quartieri Spagnoli di Napoli e, per la prima infornata di dolci, hanno pensato ai poveri della zona ai quali hanno fatt ...

