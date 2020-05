Turbocapitalismo | una breve valutazione economica e filosofica

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 5 maggio 2020) Dare unasull'aspetto economico e su quello filosofico-politico del capitalismo attuale non può che risultare problematico, e aperto a rivisitazioni e a critiche, questo accade per il fatto che si tratta di un fenomeno tutt'ora in corso di cui è difficile delineare tutti gli aspetti principali. Iniziando con una, non possiamo non evidenziare che oggi viviamo una fase del capitalismo in cui la speculazione finanziaria ha raggiunto livelli quantitativi di gran (...)