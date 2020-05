Troppe liti nel governo, e l’ex decreto Aprile è ancora bloccato (Di martedì 5 maggio 2020) Si litiga ancora sul decreto Maggio. Il Conte 2, dopo una serie di vertici, non riesce a trovare la quadra sul provvedimento che dovrebbe alleviare la crisi economica scatenata dal virus cinese e che ha messo in ginocchio imprese e famiglie. Due summit nel fine settimana, un altro ieri sera. ancora fumata nera. Si continua a ripetere che in settimana il provvedimento ex Aprile, che vale 55 miliardi di euro di scostamento di deficit e un saldo netto da finanziare di 155 miliardi, dovrebbe avere il via libera del Consiglio dei ministri. Intanto, fiumi di miliardi annunciati dal premier in questi mesi, continuano ad arrivare a singhiozzo nelle tasche degli italiani. Furiosa la Confesercenti. “Le misure di sostegno promesse lo scorso marzo non sono ancora arrivate – tuona Patrizia De Luise, presidente della categoria degli esercenti -. E quelle del decreto di Aprile, a maggio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 maggio 2020) SigasulMaggio. Il Conte 2, dopo una serie di vertici, non riesce a trovare la quadra sul provvedimento che dovrebbe alleviare la crisi economica scatenata dal virus cinese e che ha messo in ginocchio imprese e famiglie. Due summit nel fine settimana, un altro ieri sera.fumata nera. Si continua a ripetere che in settimana il provvedimento ex, che vale 55 miliardi di euro di scostamento di deficit e un saldo netto da finanziare di 155 miliardi, dovrebbe avere il via libera del Consiglio dei ministri. Intanto, fiumi di miliardi annunciati dal premier in questi mesi, continuano ad arrivare a singhiozzo nelle tasche degli italiani. Furiosa la Confesercenti. “Le misure di sostegno promesse lo scorso marzo non sonoarrivate – tuona Patrizia De Luise, presidente della categoria degli esercenti -. E quelle deldi, a maggio ...

