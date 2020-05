NicolaPorro : Continua l'incredibile storia di #Bonafede e #DiMatteo. In passato avremmo parlato di trattativa Stato-mafia. Ieri… - sole24ore : Trattativa governo-regioni: per bar, ristoranti e parrucchieri possibili aperture anticipate - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Trattativa governo-regioni: per bar, ristoranti e parrucchieri possibili aperture anticipate @sole24ore - camillaretuitta : RT @CicoPapi1: @camillaretuitta Credo di sì, io sono in trattativa col governo, per i follower di cittadinanza ?? - JohnHard3 : RT @ElioLannutti: Trattativa governo-regioni: per bar, ristoranti e parrucchieri possibili aperture anticipate @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa governo Trattativa governo-regioni: per bar, ristoranti e parrucchieri possibili aperture anticipate Il Sole 24 ORE Coronavirus, buone notizie: calo di contagi, + 9 casi

"Oggi la situazione è molto buona, abbiamo solo 9 nuovi contagi. Si va verso una stabilizzazione". A dirlo il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante la diretta di marte ...

L’emergenza carceri e l’antimafia mediatica

È sconfortante che al centro del dibattito politico oggi vi sia lo scontro tra Bonafede e Di Matteo, e non la drammatica situazione delle carceri Tratto da Osservatorio Van Thuan – Sarebbe riduttivo l ...

"Oggi la situazione è molto buona, abbiamo solo 9 nuovi contagi. Si va verso una stabilizzazione". A dirlo il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante la diretta di marte ...È sconfortante che al centro del dibattito politico oggi vi sia lo scontro tra Bonafede e Di Matteo, e non la drammatica situazione delle carceri Tratto da Osservatorio Van Thuan – Sarebbe riduttivo l ...