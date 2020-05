Torino, bambino di 4 anni cade in una buca al parco: illeso. Era la prima uscita della Fase 2 (Di martedì 5 maggio 2020) Torino, bambino caduto in buca di 4 metri: era prima uscita della Fase 2 Era la sua prima uscita nella Fase 2 di lotta al Coronavirus, ma ha avuto un finale inaspettato: un bambino di 4 anni di Torino è andato ieri con il padre nel parco Dora, per godersi un po’ di sole e di aria dopo il lungo lockdown, ma è caduto in una buca profonda 4 metri. A un certo punto, mentre passeggiava con il papà, il piccolo ha sentito infatti la terra sprofondargli sotto i piedi. In mezzo al prato su cui camminava si è aperta una voragine stretta e profonda e il bambino ci è caduto dentro. Sono seguiti momenti di paura, con il ragazzo in lacrime per lo spavento e il padre che ha cercato di raggiungerlo per metterlo in salvo. L’uomo, infatti, ha chiesto aiuto ad alcuni passanti di dargli una mano e così con il loro aiuto è riuscito a calarsi nella ... Leggi su tpi La Svizzera riapre la frontiera per due reni da trapiantare : salvati un bambino e un giovane a Torino (Di martedì 5 maggio 2020)caduto indi 4 metri: eraFase 2 Era la suanella Fase 2 di lotta al Coronavirus, ma ha avuto un finale inaspettato: undi 4diè andato ieri con il padre nelDora, per godersi un po’ di sole e di aria dopo il lungo lockdown, ma è caduto in unaprofonda 4 metri. A un certo punto, mentre passeggiava con il papà, il piccolo ha sentito infatti la terra sprofondargli sotto i piedi. In mezzo al prato su cui camminava si è aperta una voragine stretta e profonda e ilci è caduto dentro. Sono seguiti momenti di paura, con il ragazzo in lacrime per lo spavento e il padre che ha cercato di raggiungerlo per metterlo in salvo. L’uomo, infatti, ha chiesto aiuto ad alcuni passanti di dargli una mano e così con il loro aiuto è riuscito a calarsi nella ...

Era la sua prima uscita nella Fase 2 di lotta al Coronavirus, ma ha avuto un finale inaspettato: un bambino di 4 anni di Torino è andato ieri con il padre nel parco Dora, per godersi un po’ di sole e ...

