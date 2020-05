“Tom Cruise girerà il primo film nello Spazio con Elon Musk”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Anche l’industria cinematografica è stata costretta a prendersi una pausa forzata a causa dell’emergenza coronavirus e, tra i tanti che si sono trovati a farne le spese, c’è anche l’attore hollywoodiano Tomche proprio a fine febbraio (quando è scoppiata la pandemia) si trovava in Italia, a Venezia, per girare le ultime scene per il nuovodella saga di Mission Impossibile. Dal momento che in quei giorni il Veneto era una delle regioni in cui c’era un importante focolaio di Covid-19 l’attore è stato costretto a isolarsi nell’hotel in cui alloggiava prima di poter organizzare il rientro in sicurezza negli Stati Uniti. Riprese annullate e rinviate a data da destinarsi insomma, ma intanto Tomsta lavorando ad un altro grande e ambizioso progetto assieme al visionario imprenditore americanoMusk. ...