Tom Cruise e Elon Musk gireranno il primo film nello spazio

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenza coronavirus ha fermato l’industria cinematografica e uno a pagarne le spese più di tutti è stato Tom, sorpreso dall’emergenza mentre si trovava a Venezia per girare il nuovo Mission: Impossible. L’attore è stato poi costretto ad annullare le restanti riprese previste tra la laguna e Roma. Ora però per Tomc’è un nuovo affascinante progetto che lo vedrà protagonista con la Space X di. Secondo quanto riportato da Deadline Tomstanno lavorando in collaborazione con la NASA allungometraggio girato. Non si tratta di uno scherzo, ma di un obiettivo concreto che sarà portato a termine nei prossimi anni. Non sarà un nuovo capitolo della saga con protagonista l’agente segreto Ethan Hunt, ma uncon ...