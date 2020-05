Tiger Woods: "Fare jogging, mi ha rovinato il fisico e le ginocchia" (Di martedì 5 maggio 2020) Se potesse tornare indietro nel tempo, avrebbe soltanto un consiglio da dare ad un giovane se stesso: evitare di Fare jogging. Tiger Woods, intervistato da GolfTV, ha rivelato il suo unico rimpianto: “Se tornassi indietro non correrei più 50 chilometri a settimana come ho fatto per 5 anni. Ha distrutto il mio corpo e le mie ginocchia”. Il campione di golf ha subito negli ultimi anni molteplici interventi chirurgici, di cui quattro alla schiena e cinque al ginocchio. Gli infortuni hanno messo a repentaglio la sua carriera ricca di successi. Ecco perché oggi - mentre decine di persone sognano di poter tornare a Fare jogging all’aria aperta dopo la quarantena - Woods mette in guardia dai pericoli della “corsetta”, nient’affatto salutare dal suo punto di vista.Secondo Running Magazine, che ha riportato la notizia, il campione potrebbe ... Leggi su huffingtonpost Golf : Tiger Woods ha ancora problemi alla schiena - rinuncia al Players Championship (Di martedì 5 maggio 2020) Se potesse tornare indietro nel tempo, avrebbe soltanto un consiglio da dare ad un giovane se stesso: evitare di, intervistato da GolfTV, ha rivelato il suo unico rimpianto: “Se tornassi indietro non correrei più 50 chilometri a settimana come ho fatto per 5 anni. Ha distrutto il mio corpo e le mie”. Il campione di golf ha subito negli ultimi anni molteplici interventi chirurgici, di cui quattro alla schiena e cinque al ginocchio. Gli infortuni hanno messo a repentaglio la sua carriera ricca di successi. Ecco perché oggi - mentre decine di persone sognano di poter tornare aall’aria aperta dopo la quarantena -mette in guardia dai pericoli della “corsetta”, nient’affatto salutare dal suo punto di vista.Secondo Running Magazine, che ha riportato la notizia, il campione potrebbe ...

Se potesse tornare indietro nel tempo, avrebbe soltanto un consiglio da dare ad un giovane se stesso: evitare di fare jogging. Tiger Woods, intervistato da GolfTV, ha rivelato il suo unico rimpianto: ...

Migliaia di persone non vedono l’ora di tornare a correre nei parchi con gli amici, ma Tiger Woods, uno dei più famosi sportivi del mondo, ha lanciato un allarme: correre ha rovinato il mio fisico, se ...

