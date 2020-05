Tiger King | Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 maggio 2020)Debutto nel mondo delletv per. L’attore sarà infatti il protagonista di unaproduzione liberamente ispirata alla vita di Joe, l’eccentrico e bizzarro (ex) proprietario di uno zoo in Oklahoma reso “celebre” in tutto il mondo grazie a, la docu-prodotta da Netflix. Co-prodotto da Imagine Television Studios e CBS Television Studios, il ‘progetto’ non ha ancora un titolo ufficiale ed è in fase di studio dallo scorso giugno. Come riportato da Variety, gli otto episodi previsti trarranno spunto dall’articolo ‘Joe: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild‘ scritto da Leif Reigstad per Texas Monthly. La narrazione della storia si concentrerà sulla figura di Joe Schreibvogel/Joe, condannato a 22 anni di reclusione, nel 2019, poiché ...