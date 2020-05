“Ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola”, il calciatore del Torino sul tampone per Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Alcuni calciatori sono stati sottoposti ai tamponi per la ripresa della preparazione. Si tratta di un protocollo obbligatorio per tornare ad allenarsi in sicurezza. Anche i giocatori del Torino hanno effettuato tutti i controlli del caso, sull’argomento ha parlato il difensore Nkoulou, attraverso un messaggio pubblicato tramite le storie di Instagram. “Non è per niente piacevole, ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l’operazione nel naso”, ha dichiarato l’ex Lione. “Se le cose non cambiano, me ne torno in Inghilterra. Assurdo aspettare la Merkel”, il presidente di A sbotta “Un nostro calciatore è risultato positivo al Coronavirus”, nuovo caso nel mondo del calcio italiano “Ecco perché Spadafora ha cambiato idea”, Ivan Zazzaroni sulla ripresa della Serie ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Alcuni calciatori sono stati sottoposti ai tamponi per la ripresa della preparazione. Si tratta di un protocollo obbligatorio per tornare ad allenarsi in sicurezza. Anche i giocatori delhanno effettuato tutti i controlli del caso, sull’argomento ha parlato il difensore Nkoulou, attraverso un messaggio pubblicato tramite le storie di Instagram. “Non è per niente piacevole, tiinungola e poi ripetono l’operazione nel naso”, ha dichiarato l’ex Lione. “Se le cose non cambiano, me ne torno in Inghilterra. Assurdo aspettare la Merkel”, il presidente di A sbotta “Un nostroè risultato positivo al Coronavirus”, nuovo caso nel mondo del calcio italiano “Ecco perché Spadafora ha cambiato idea”, Ivan Zazzaroni sulla ripresa della Serie ...

