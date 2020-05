The Right Stuff: Disney+ annuncia il debutto della serie in autunno (Di martedì 5 maggio 2020) La serie The Right Stuff, prodotta inizialmente per National Geographic, debutterà su Disney+ in autunno, ecco il video del backstage. The Right Stuff debutterà su Disney+ in autunno, come rivela un video del backstage della serie tratta dal bestseller di Tom Wolfe, incentrato sulla storica corsa allo spazio degli Stati Uniti. Il progetto è prodotto da Appian Way di Leonardo DiCaprio e da Warner Horizon Scripted Television. Il filmato svela qualche dettaglio dell'approccio scelto per portare sugli schermi il racconto ispirato a fatti realmente accaduti durante la corsa allo spazio e già al centro del libro La stoffa giusta. La serie The Right Stuff, composta da otto episodi, pone lo sguardo su quello che sarebbe diventato il primo "reality show" ... Leggi su movieplayer The Right Stuff la serie tv National Geographic si sposta su Disney+ e arriva in autunno (video)

Disney+ annuncia che la serie originale di National Geographic The Right Stuff verrà lanciata dalla piattaforma di streaming questo autunno. Prodotta per National Geographic da Appian Way e Warner Hor

