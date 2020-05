The Flash: scene da modificare o rifare completamente, ecco perchè (Di martedì 5 maggio 2020) La produzione delle serie tv sta attraversando un periodo molto delicato. ecco che cosa sta succedendo a The Flash The Flash: scene da modificare o da rifare completamente Dall’America giungono buone notizie per tutti gli amanti delle serie tv, ovvero Warner Bros sta pensando a come riprendere in tempi brevi la produzione di alcuni show dell’universo DC. Questo coinvolge, quindi, anche The Flash, giunto alla sesta stagione con protagonista Grant Gustin nel ruolo del velocista scarlatto. Ebbene, i presidenti della compagnia Susan Rovner e Brett Paul in un’intervista a Variety hanno svelato che la produzione potrebbe ricominciare tra qualche tempo ma con le dovute precazioni. Vale a dire tutto quello che ci sentiamo ripetere ormai da mesi che in un’espressione sola è “distanziamento sociale”. Dunque, anche gli attori non potranno interagire tra ... Leggi su kontrokultura The Flash - Grant Gustin confessa : ‘Produzione a rischio - futuro incerto per la serie’

The Flash - Grant Gustin non pensava che avrebbe ottenuto il ruolo del protagonista

In The Flash 6 torna Godspeed per un ultimo scontro? Le rivelazioni nel nuovo promo ad un passo dal finale (improvvisato) (Di martedì 5 maggio 2020) La produzione delle serie tv sta attraversando un periodo molto delicato.che cosa sta succedendo a TheThedao daDall’America giungono buone notizie per tutti gli amanti delle serie tv, ovvero Warner Bros sta pensando a come riprendere in tempi brevi la produzione di alcuni show dell’universo DC. Questo coinvolge, quindi, anche The, giunto alla sesta stagione con protagonista Grant Gustin nel ruolo del velocista scarlatto. Ebbene, i presidenti della compagnia Susan Rovner e Brett Paul in un’intervista a Variety hanno svelato che la produzione potrebbe ricominciare tra qualche tempo ma con le dovute precazioni. Vale a dire tutto quello che ci sentiamo ripetere ormai da mesi che in un’espressione sola è “distanziamento sociale”. Dunque, anche gli attori non potranno interagire tra ...

KontroKulturaa : The Flash: scene da modificare o rifare completamente, ecco perchè - - ArrowverseITA : #theflash 6: La sinossi ufficiale dell'episodio 19, #successisassured... - inf1nitahighw4y : Marquei como visto The Flash (2014) - 6x17 - Liberation - sabinarainha_ : @dreamssiyoon Supergirl e The flash é tuudo - CNialljh : RT @GaiaFromMars: Gli attori di The Flash commentano l'arrivo di Tom nella loro serie. -