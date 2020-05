Tennis, Nadal: “Firmerei per giocare l’Australian Open 2021. Penso che la stagione attuale ormai sia persa” (Di martedì 5 maggio 2020) Rafa Nadal è stato protagonista di una lunga intervista sul quotidiano El Pais in cui ha parlato dell’impatto della pandemia sulla nostra società e nella quale ha criticato chi ha gestito l’emergenza. Queste, nello specifico, le sue parole: “Nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere, ci ha totalmente sovrastato. Penso che i vari leader abbiano gestito male la situazione. Avevano accesso alle informazioni che prevedevano uno scenario del genere e potevano cercare di intervenire in anticipo. L’attesa ha peggiorato le cose. Credo che riconoscere i nostri errori possa aiutarci a migliorare. E sia chiaro: questo non è un discorso politicizzato. Parlo da cittadino che paga le tasse e ha diritto a esprimere un’opinione. Spero che la gente non si dimentichi di questa crisi e che ci aiuti a focalizzarci sulle cose importanti della ... Leggi su oasport Tennis - la Spagna organizza una serie di tornei per l’estate : Nadal e Muguruza verso il no

