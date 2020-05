Taylor Mega si racconta | “A 15 anni mi facevo di eroina | solo la moglie di Paolo Bonolis

Leggi su tpi

(Di martedì 5 maggio 2020)il suo difficile passato tra droga e violenze “A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15ero fidanzata con un ragazzo di 18. In quel periodo mi sono persa completamente. Si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere”,siin una lunga intervista senza filtri a GiovTerzi sulle pagine del quotidiano Libero. “Io avevo iniziato a farmi die di droga, lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”, continua la giovane influencer. Questo passato tormentato le ha lasciato un segno profondo: “Mi ha insegnato a essere diffidente dagli uomini gelosi e possessivi, quelli che non ti fanno vivere la tua vita, quelli che la vogliono stravolgere”, ...