Taylor Mega | “Avevo iniziato a farmi di eroina e ne sono uscita Sonia Bruganelli mi ha

(Di martedì 5 maggio 2020), la bombastica influencer ex Isola dei Famosi, si è raccontata in una intervista... L'articolo: “Avevodie nemi ha aiutata” proviene da ForzAzzurri.net.

zazoomnews : Taylor Mega si confida tra droga e uomini sbagliati - #Taylor #confida #droga #uomini - zazoomnews : Taylor Mega si confida tra droga e uomini sbagliati - #Taylor #confida #droga #uomini - zazoomblog : Taylor Mega si confida tra droga e uomini sbagliati - #Taylor #confida #droga #uomini - _Amneriss_ : @_DAGOSPIA_ A prima vista Taylor mi era parsa Rodrigo Alves nella sua odierna versione femminile che è molto stile… - blogtivvu : Taylor Mega choc: 'A 15 anni vittima di violenza, mi facevo di eroina e mi ero persa completamente...'? ?? Le sue p… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega

Taylor Mega, la bombastica influencer ex Isola dei Famosi, si è raccontata in una intervista a "Libero Quotidiano". Si parla del suo passato doloroso, del suo presente in quarantena con Tony Effe, il ...Taylor Mega si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Giovanni Terzi per Libero Quotidiano. L’influencer, momentaneamente lontana dal mondo dello spettacolo, continua a mantenere ...