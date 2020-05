Tamburi continua il programma di acquisto di azioni proprie (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Tamburi Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2019, ha acquistato, dal 27 al 30 aprile 2020, complessivamente 66.266 azioni ordinarie (pari allo 0,039% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,8985 euro, per un controvalore pari a 390.870,53 euro. Al 30 aprile, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 13.106.651 azioni proprie, pari al 7,620% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, ottima la performance di Tamburi che si attesta a 5,77 euro, con un aumento del 3,04%. Leggi su quifinanza Tamburi continua il piano di buy-back

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, ha acquistato, dal 27 al 30 aprile 2020, compless ...

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, ha acquistato, dal 20 al 24 aprile 2020, compless ...

