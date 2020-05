Taika Waititi | Il neozelandese scritturato per un nuovo Star Wars (Di martedì 5 maggio 2020) Il giorno dedicato a Star Wars, il 4 maggio, arriva la conferma che Taika Waititi siederà in cabina di regia per un nuovo appassionante capitolo della saga stellare. Quale migliore giorno si poteva scegliere per dare l’ufficialità sul nome del nuovo regista di Star Wars se non il 4 maggio? Taika Waititi Al lavoro su regia … L'articolo Taika Waititi Il neozelandese scritturato per un nuovo Star Wars proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Star Wars - Rian Johnson è entusiasta della scelta di Taika Waititi come regista : “non ho idea di che tipo di film uscirà”

Taika Waititi dirigerà il prossimo film di Star Wars

Taika Waititi di Thor : Ragnarok e Jojo Rabbit girerà un nuovo film di Star Wars (Di martedì 5 maggio 2020) Il giorno dedicato a, il 4 maggio, arriva la conferma chesiederà in cabina di regia per unappassionante capitolo della saga stellare. Quale migliore giorno si poteva scegliere per dare l’ufficialità sul nome delregista dise non il 4 maggio?Al lavoro su regia … L'articoloIlper unproviene da www.meteoweek.com.

BI_Italia : Il regista Taika Waititi dirigerà un nuovo film della saga - alessiodesanta : 5 motivi per cui sono felice che Taika Waititi diriga il nuovo film di Star Wars - musicaest : TAIKA WAITITI - il vincitore dell'ACADEMY AWARD® sarà il regista e co-sceneggiatore di un nuovo film per il… - moviestruckers : #TaikaWaititi dirigerà un nuovo film di #StarWars - IlCineocchio : #StarWars: nuovo film per il cinema (regia di #TaikaWaititi) e nuova serie (per #DisneyPlus) -