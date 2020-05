Suicidio a Fuorigrotta | Un uomo di 60 anni si lancia dal balcone a piazza Italia

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 maggio 2020): Undi 60si èto daldella sua abitazione tra via Giulio Cesare e. I soccorsi hanno confermato il decesso. E’ successo questa sera nel quartierenei pressi di. Undi circa 60si è suicidatondosi daldella sua abitazione del palazzo ad angolo tra via Giulio Cesare e, di fronte allo sferisterio, precisamente in via. Sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la Protezione civile ma purtroppo per l’non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono altri dettagli per il momento. Alla famiglia inviamo le condoglianze della redazione. L'articolo: Undi 60sidalproviene da 2A News. Scritto da Redazione