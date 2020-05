Sudan | le mutilazioni genitali femminili diventano illegali

Leggi su it.insideover

(Di martedì 5 maggio 2020) Niente più, che dalla fine di aprile 2020, in, sono diventate definitivamente una pratica illegale. Una nuova legge prevede, infatti, una pena di tre anni di carcere e una multa a chiunque continui a eseguire questo tipo di usanza, che da secoli genera enormi sofferenze (psicologiche e fisiche, comprese infezioni, infertilità e complicazioni durante il parto) alle donne costrette a subirla. Come riportato da Il Post, il divieto è stato inserito in un emendamento al codice penale dall’esecutivo provvisorio di Abdalla Hamdok, in carica dallo scorso anno, dopo la destituzione di Omar al-Bashir (rimasto al comando del Paese africano per trent’anni). In, come in altri Stati africani, lesono molto diffuse e le Nazioni Unite stimano che, finora, nove ragazze su dieci siano state ...