Studente uccide il padre violento, il preside: “Fategli sostenere la maturità” (Di martedì 5 maggio 2020) Una lite tra le mura domestiche, un figlio di 19 anni che uccide il padre per difendere la madre dalle presunte violenze e un caso che sconvolge le cronache. È la sintesi di quanto finora ricostruito sui fatti che si sarebbero consumati a Collegno (Torino) il 30 aprile scorso, e che ora vedono in carcere quello Studente che avrebbe dovuto diplomarsi tra poche settimane. Dalla scuola, riporta Repubblica, l’appello del preside affinché gli venga concesso di sostenere l’esame di maturità. uccide il padre: “Volevo difendere mia madre“ “Volevo difendere mia madre“: sarebbe questo un passaggio delle dichiarazioni rese agli inquirenti dallo Studente 19enne ora accusato dell’omicidio del padre 52enne a Collegno (Torino), delitto che sarebbe maturato nel contesto di una lite tra le mura domestiche e i cui contorni sono ancora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 maggio 2020) Una lite tra le mura domestiche, un figlio di 19 anni cheilper difendere la madre dalle presunte violenze e un caso che sconvolge le cronache. È la sintesi di quanto finora ricostruito sui fatti che si sarebbero consumati a Collegno (Torino) il 30 aprile scorso, e che ora vedono in carcere quelloche avrebbe dovuto diplomarsi tra poche settimane. Dalla scuola, riporta Repubblica, l’appello delaffinché gli venga concesso dil’esame di maturità.il: “Volevo difendere mia madre“ “Volevo difendere mia madre“: sarebbe questo un passaggio delle dichiarazioni rese agli inquirenti dallo19enne ora accusato dell’omicidio del52enne a Collegno (Torino), delitto che sarebbe maturato nel contesto di una lite tra le mura domestiche e i cui contorni sono ancora ...

PortalEducatori : #educatori (Studente uccide il padre per difendere la madre, preside: deve poter sostenere Maturità) -… - TecnicaScuola : Studente uccide il padre per difendere la madre. I prof chiedono: 'Deve fare l'esame di maturità' -… - TUAMAVDREA90 : RT @mendessmjle: @TUAMAVDREA90 6 febbraio – Finlandia: Tarja Halonen viene eletta come prima presidente donna. 26 marzo – Russia: Vladimir… - mendessmjle : @TUAMAVDREA90 6 febbraio – Finlandia: Tarja Halonen viene eletta come prima presidente donna. 26 marzo – Russia: V… - ToninoPiesco : L'Eco del Chisone -

Ultime Notizie dalla rete : Studente uccide Studente uccide il padre per difendere la madre, preside: deve poter sostenere Maturità Orizzonte Scuola "Con le idee e il coraggio di Peppino Impastato noi continuiamo": 9 maggio online

Il 9 Maggio 2020 noi lo faremo, sarà diverso, sarà on line, ma ci sarà. Sono trascorsi 42 anni dall’uccisione per mano mafiosa di Peppino Impastato e da allora mai si è smesso di ricordare lui e la su ...

Studente modello uccide il papà: «Impossibile, copre qualcuno»

Quella che apparentemente sembra essere l’unica verità raccontata, ma non l’unica possibile, è ancora al vaglio degli investigatori e l’inchiesta prenderà una direzione precisa soltanto dopo gli esiti ...

Il 9 Maggio 2020 noi lo faremo, sarà diverso, sarà on line, ma ci sarà. Sono trascorsi 42 anni dall’uccisione per mano mafiosa di Peppino Impastato e da allora mai si è smesso di ricordare lui e la su ...Quella che apparentemente sembra essere l’unica verità raccontata, ma non l’unica possibile, è ancora al vaglio degli investigatori e l’inchiesta prenderà una direzione precisa soltanto dopo gli esiti ...