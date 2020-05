Strage al Nord | statali garantiti La disuguaglianza secondo il virus

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Giacomo Susca C'è una bugia che ci ha accompagnati per tutta la Fase 1. Abbiamo dovuto accettarla come un peccato veniale, commesso per tirarci su il morale nonostante laquotidiana C'è una bugia che ci ha accompagnati per tutta la Fase 1. Abbiamo dovuto accettarla come un peccato veniale, commesso per tirarci su il morale nonostante laquotidiana. «Andrà tutto bene». Tre parole di pura speranza sulle lenzuola appese ai balconi, a corredare gli arcobaleni dipinti dai bambini, ingabbiati assieme ai loro desideri di libertà. Ora che affrontiamo la Fase 2 spunta un'altra convinzione, anzi una sentenza passe-partout, meno perdonabile perché pronunciata dagli adulti. E che si può riassumere così: «Dobbiamo imparare la lezione delche ci ha reso tutti uguali». Lo hanno detto tanti politici ...