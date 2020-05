Stili Ribelli Sky Arte racconta gli stili giovanili che hanno segnato il ‘900 (Di martedì 5 maggio 2020) stili Ribelli su Sky Arte 6 episodi per raccontare il ‘900 attraverso l’influenza delle culture giovanili sulla moda, la musica la cultura Ci sono capi di abbigliamento e accessori specifici che hanno visto mutare il loro significato nel corso del tempo e sono diventati l’icona di un movimento sociale, fino a divenire veri e propri capi cult. Nelle serie in sei episodi stili Ribelli, in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) dal 6 maggio con due episodi tutti i mercoledì dalle 21.15, critici musicali, esperti di moda, musicisti e celebrità svelano curiosità e aneddoti sul chiodo e sugli occhiali da sole, sulla minigonna e sulle bretelle, sugli stivali e sull’impermeabile, ripercorrendo il ‘900 e raccontando come ogni oggetto è stato inventato, come è stato portato alla ribalta e a quali icone di stile è ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 5 maggio 2020)su Sky6 episodi perre il ‘900 attraverso l’influenza delle culturesulla moda, la musica la cultura Ci sono capi di abbigliamento e accessori specifici chevisto mutare il loro significato nel corso del tempo e sono diventati l’icona di un movimento sociale, fino a divenire veri e propri capi cult. Nelle serie in sei episodi, in prima visione su Sky(canali 120 e 400 di Sky) dal 6 maggio con due episodi tutti i mercoledì dalle 21.15, critici musicali, esperti di moda, musicisti e celebrità svelano curiosità e aneddoti sul chiodo e sugli occhiali da sole, sulla minigonna e sulle bretelle, sugli stivali e sull’impermeabile, ripercorrendo il ‘900 endo come ogni oggetto è stato inventato, come è stato portato alla ribalta e a quali icone di stile è ...

Stili ribelli, Vivienne Westwood e il ''suo'' chiodo borchiato anima del punk

Ci sono date, luoghi e personaggi che, più di altri, hanno unito in un mix inscindibile moda, musica e contro culture giovanili. Nel 1975, al 430 di King's Road di Londra, Vivienne Westwood e Malcolm ...

