Stephen King si conferma un fan sfegatato de La Casa di Carta e promuove perfino la quarta stagione (Di martedì 5 maggio 2020) Non c'è niente da fare, nemmeno la quarta stagione, la più scarsa dal punto di vista narrativo finora, riesce a far cambiare idea a Stephen King: La Casa di Carta resta una delle sue serie preferite, ormai da due anni a questa parte. Il Maestro del Terrore resta uno dei fan più sfegatati della serie, da quando l'ha vita per la prima volta su Netflix e se ne è innamorato, consigliandone la visione ai suoi followers. Già la prima stagione della creatura di Alex Pina, arrivata su Netflix nel 2017, aveva entusiasmato il re dell'horror al punto da ricevere un endorsement via social, con l'elezione di Berlino a personaggio migliore della serie. Un apprezzamento che non è scemato col passare delle stagioni. La scorsa estate, quando Netflix ha pubblicato il terzo capitolo riaprendo di fatto il finale chiuso della seconda parte, il creatore di It ... Leggi su optimagazine Da Stephen King a Salman Rushdie : in libreria arrivano le novità

Stephen King e la quarantena in stile Shining : "Mi sento un po' Jack Torrance"

Stephen King legge il primo capitolo del suo nuovo libro - If It Bleeds (VIDEO) (Di martedì 5 maggio 2020) Non c'è niente da fare, nemmeno la quarta stagione, la più scarsa dal punto di vista narrativo finora, riesce a far cambiare idea a: Ladiresta una delle sue serie preferite, ormai da due anni a questa parte. Il Maestro del Terrore resta uno dei fan più sfegatati della serie, da quando l'ha vita per la prima volta su Netflix e se ne è innamorato, consigliandone la visione ai suoi followers. Già la prima stagione della creatura di Alex Pina, arrivata su Netflix nel 2017, aveva entusiasmato il re dell'horror al punto da ricevere un endorsement via social, con l'elezione di Berlino a personaggio migliore della serie. Un apprezzamento che non è scemato col passare delle stagioni. La scorsa estate, quando Netflix ha pubblicato il terzo capitolo riaprendo di fatto il finale chiuso della seconda parte, il creatore di It ...

pondgitsune : Mio fratello è improvvisamente diventato stan di Stephen King - guerrinodezi1 : RT @AppassionataMe: Ci baciammo, ma fu più di questo. Era come nutrirsi dopo che si ha avuto fame, bere dopo che si ha avuto sete. Stephen… - Jessthesohodoll : RT @ROBSTENXSEMPRE: 'Era il bacio con il quale sarebbero stati confrontati tutti gli altri della sua vita per risultare puntualmente inferi… - ROBSTENXSEMPRE : 'Era il bacio con il quale sarebbero stati confrontati tutti gli altri della sua vita per risultare puntualmente in… - Solitudinario : 'A quanto pareva, i giorni del disastro erano anche giorni del ricordo.' (Stephen e Owen King, 'Sleeping Beauties') -

Ultime Notizie dalla rete : Stephen King Da Stephen King a Salman Rushdie: in libreria arrivano le novità Gazzetta del Sud Stephen King si conferma un fan sfegatato de La Casa di Carta e promuove perfino la quarta stagione

Non c’è niente da fare, nemmeno la quarta stagione, la più scarsa dal punto di vista narrativo finora, riesce a far cambiare idea a Stephen King: La Casa di Carta resta una delle sue serie preferite, ...

Ecco quali sono stati i gusti letterari durante il lockdown secondo Alexa

La quarantena vista attraverso le ricerche vocali letterarie che gli utenti hanno chiesto ad Alexa. Autori classici, ma anche tanti romanzi per ragazzi e letture motivazionali per farsi forza durante ...

Non c’è niente da fare, nemmeno la quarta stagione, la più scarsa dal punto di vista narrativo finora, riesce a far cambiare idea a Stephen King: La Casa di Carta resta una delle sue serie preferite, ...La quarantena vista attraverso le ricerche vocali letterarie che gli utenti hanno chiesto ad Alexa. Autori classici, ma anche tanti romanzi per ragazzi e letture motivazionali per farsi forza durante ...