Stendardo | «Club professionistici nel femminile? Hanno incentivato la crescita»

(Di martedì 5 maggio 2020) Guglielmoparla dell’ingresso deinel calcio. Le parole dell’ex difensore L’ex giocatore e avvocato Guglielmo, a Calcionews24, ha parlato dell’ingresso deiin Serie A. «L’entrata e l’interesse dicome Juventus, Inter, Fiorentina, Roma, Lazio, hail processo didi questo movimento, però non basta. Occorrono riforme strutturali, proposte concrete e di sistema con meno politica, per salvaguardare un mondo. Bene che siano entrate società professionistiche, ma occorre una rivoluzione culturale per incentivare un mondo che parte dal basso. Occorre sapere che il calciopotrebbe diventare un mondo di professioniste. Ci auguriamo che possa arrivare questa riforma». Leggi su Calcionews24.com

