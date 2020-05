Stadio Fiorentina | Nardella | «Rischio caso diplomatico con Commisso»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Il sindaco di Firenzeha anticipato un incontro con il presidente dellaper il nuovoIl sindaco di Firenze Darioha annunciato un nuovo dialogo in vista con il presidente dellaRoccoper la questione relativa allo: «Quando tornerà dagli Stati Uniti farò di tutto per avere un incontro cone il ministro Franceschini. Abbiamo rischiato uncon il presidente viola per colpa delle lungaggini burocratiche». «O si semplificano le regole o non ripartiamo. A Genova è stata fatta una grande opera infrastrutturale in tempi rapidi, merito di procedure snelle e anche dei poteri dati al sindaco, non capisco perché non si diano poteri e fiducia ai sindaci, io mi auguro si possa prendere esempio da Genova», ha conclusoai microfoni di Radio ...