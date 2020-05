Stabili legami affettivi: quando lo Stato si intromette nel privato (Di martedì 5 maggio 2020) Una delle principali obiezioni al recente Dpcm, oggetto di critiche fino allo stracciamento di vesti della Cei per la conferma del divieto di celebrare messe ma non di celebrare funerali, è stata “il governo vuole dirci cosa fare dentro le chiese, è assurdo”. In effetti a essere assurda sarebbe proprio questa tesi, che tra l'altro è emersa anche all'interno della puntata della trasmissione di Rete4 Dritto e rovescio che ha visto tra gli ospiti anche il segretario (...) - Società / , Relazioni internazionali, Famiglia, rapporti, Quarantena, Coronavirus Leggi su feedproxy.google Chi sono i congiunti? Il Governo risponde su fidanzati - compagni - legami stabili e amici (Di martedì 5 maggio 2020) Una delle principali obiezioni al recente Dpcm, oggetto di critiche fino allo stracciamento di vesti della Cei per la conferma del divieto di celebrare messe ma non di celebrare funerali, è stata “il governo vuole dirci cosa fare dentro le chiese, è assurdo”. In effetti a essere assurda sarebbe proprio questa tesi, che tra l'altro è emersa anche all'interno della puntata della trasmissione di Rete4 Dritto e rovescio che ha visto tra gli ospiti anche il segretario (...) - Società / , Relazioni internazionali, Famiglia, rapporti, Quarantena, Coronavirus

davidallegranti : Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Dal novero delle persone che si possono visitare da lunedì prossimo, cioè i congiunti ne… - rtl1025 : ?? Dal novero delle persone che si possono visitare da lunedì prossimo, cioè i #congiunti nel senso indicato dalle F… - UAAR_it : #Congiunti ai tempi del #coronavirus: può uno stato definire gli 'affetti stabili' di una persona? Si rischiano dis… - SignorAldo : RT @ManuelaPerrone: E dopo le #Faq fonti del Governo precisano: 'Gli amici non rientrano tra gli stabili legami affettivi'. Non ce la possi… - teresacapitanio : Coronavirus, la diretta del 2 maggio: governo chiarisce chi sono congiunti: parenti e legami stabili, no gli amici… -