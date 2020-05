Sportitalia | “Rivoluzione calcio italiano | meno club professionistici e Serie B a due

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Vista la grave crisi dettata dal Coronavirus, ilper ridare sostenibilità al movimento starebbe pensando di ridurre il numero deida 100 a 60. E’ questa l’indiscrezione lanciata negli studi di. LaA rimarrebbe a venti squadre, mentre la B sarebbe divisa in due gironi. Questi i dettagli del possibile nuovo format rivelati da Michele Criscitiello, direttore di: “Ilstudia importanti mosse per ripartire e quanto diremo a breve è già al vaglio di dirigenti, avvocati e probabilmente finirà presto al tavolo di Governo e FIGC. La prima certezza potrebbe essere lo slittamento delle prossime stagioni di C e D, l’ipotesi più percorribile ad oggi è che si parta a metà settembre. Ipotrebbero passare da 100 a 60, ...