Sport ko al Coronavirus. Spostare Serie A al Sud per finire campionato e salvare turismo (Di martedì 5 maggio 2020) Il Calcio ed il Sud possono dare una spinta decisiva per la rinascita dell’Italia contro il Coronavirus. Ormai è chiaro a tutti che la Fase 2 non sarà identica per tutti gli italiani. Le regioni del Centro-Sud sono praticamente al contagio zero e pressoché libere dal Coronavirus. Al Nord, ed in particolare Lombardia e Piemonte, la pandemia è ancora diffusa. La ripresa economica e sociale del Paese non può però attendere che il Nord Italia arrivi alle percentuali infinitesime del Sud. Bisogna ricominciare a far girare l’economica, anche del turismo e del tempo libero, che nel Sud Italia è stata messa in ginocchio dal Coronavirus. Sono chiusi gli stadi ed i palazzetti ma anche gli alberghi . La ripresa del campionato di Serie A può rappresentare un’importante boccata per il sistema turistico meridionale. Al ... Leggi su optimagazine Effetto coronavirus sul trasporto aereo - a marzo passeggeri -85%

Coronavirus - le regole per utilizzo trasporto pubblico a L'Aquila

Coronavirus - De Micheli soddisfatta : “Nessun caos trasporti nel primo giorno di Fase 2 - chapeau per la grande autodisciplina” (Di martedì 5 maggio 2020) Il Calcio ed il Sud possono dare una spinta decisiva per la rinascita dell’Italia contro il. Ormai è chiaro a tutti che la Fase 2 non sarà identica per tutti gli italiani. Le regioni del Centro-Sud sono praticamente al contagio zero e pressoché libere dal. Al Nord, ed in particolare Lombardia e Piemonte, la pandemia è ancora diffusa. La ripresa economica e sociale del Paese non può però attendere che il Nord Italia arrivi alle percentuali infinitesime del Sud. Bisogna ricominciare a far girare l’economica, anche dele del tempo libero, che nel Sud Italia è stata messa in ginocchio dal. Sono chiusi gli stadi ed i palazzetti ma anche gli alberghi . La ripresa deldiA può rappresentare un’importante boccata per il sistema turistico meridionale. Al ...

RegLombardia : #LNews #Coronavirus Mascherine e sport: l’ordinanza regionale chiarisce come utilizzarle.?? - SkySport : Cristiano Ronaldo è tornato in Italia ? - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Nadal: 'La #Spagna ha sbagliato, ammettiamolo'. 'Quest'esperienza ci migliorerà? Non credo, dimentic… - AdrianusMvukiye : RT @SkySportF1: #Formula1, la @Ferrari riparte: la fase 2 dopo il coronavirus a Maranello #SkyMotori - Fprime86 : RT @SkySportF1: #Formula1, la @Ferrari riparte: la fase 2 dopo il coronavirus a Maranello #SkyMotori -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Coronavirus Lotito: "Uniamo ripartenza e salute". Nadal: "Penso che la stagione 2020 sia andata" La Gazzetta dello Sport Ascona raddoppia le terrazze

I contagiati di Coronavirus in Asia hanno raggiunto il quarto di milione ... Urgenti aiuti previsti anche per la cultura e per lo sport. La Federazione svizzera dei pensionati (FSP) si aggiunge oggi ...

Fase 2, possibile riapertura per le palestre dal 18 maggio

Coronavirus, possibile via per palestre dal 18 maggio. Ma con tutte le misure di sicurezza necessarie, altrimenti non si potrà riaprire. Dopo l’avvio della fase 2, si pensa al calendario per far ripar ...

I contagiati di Coronavirus in Asia hanno raggiunto il quarto di milione ... Urgenti aiuti previsti anche per la cultura e per lo sport. La Federazione svizzera dei pensionati (FSP) si aggiunge oggi ...Coronavirus, possibile via per palestre dal 18 maggio. Ma con tutte le misure di sicurezza necessarie, altrimenti non si potrà riaprire. Dopo l’avvio della fase 2, si pensa al calendario per far ripar ...