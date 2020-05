Spero che finisci in carcere così ti fanno il cu*** Il fesso ignorante lo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Uno strepitoso, meraviglioso, incontenibile sfogo firmato Matteo Salvini. Il leader della Lega, come è noto, spesso è in diretta sui suoi canali social. E da qualche tempo ha anche iniziato a rispondere ad haters e fessi che lo insultano con i commenti che scorrono in sovrimpressione. E uno di questi fessi, tale Greg, ha commentato;: "chein; tiil". Roba da intellettuale, insomma. E Salvini risponde al fuoco: "L'italiano, Greg. Non si può sentire Greg. Greg! Il congiuntivo, Greg! Non puoi scrivere una roba del genere.che tu finisce in galera, dai per favore. Che bello il congiuntivo, il condizinale, mettere i verbi", cannoneggia Salvini con fare teatrale. Chissà, Greg avrà imparato a coniugare i verbi?