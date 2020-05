Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove (Di martedì 5 maggio 2020) Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - dalla ripartenza in Italia con la fase 2 all’intervista a Sandro Ruotolo : rivedi la puntata del programma di Peter Gomez

Sono le Venti (Nove) - in quarantena i politici fanno gli “influncer” : dai cicchetti di Salvini al karaoke di Renzi fino alla pizza della Santanché

Sono le Venti (Nove) - la camorra ai tempi del Covid. La testimonianza di un parroco : “Strozzini fanno affari - ci si indebita per comprare cibo” (Di martedì 5 maggio 2020)ledi: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì,19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay).LE, il nuovo programma di, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articololeledi19.53 sul Nove proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Sono le Venti (Nove), in quarantena i politici fanno gli “influncer”: dai cicchetti di Salvini al karaoke di Renzi… - fattoquotidiano : DALLA FASE 2 ALL'INTERVISTA A SANDRO RUOTOLO Rivedi l'ultima puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog [VIDEO] - fattoquotidiano : “Dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. Ascoltate analisi dell… - ilfattovideo : Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove - marcuspascal1 : RT @fattoquotidiano: Sono le Venti (Nove), in quarantena i politici fanno gli “influncer”: dai cicchetti di Salvini al karaoke di Renzi fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), la camorra ai tempi del Covid. La testimonianza di un parroco: “Strozzini fanno… Il Fatto Quotidiano L’Italia e la sindrome di Calimero

L’ultimo paese nel tempo che secondo questo modo di vedere ci rovinerebbe, è l’Olanda. Contro il paese dei mulini a vento l’accusa di essere un paradiso fiscale. Per tale ragione ci succhierebbe molte ...

Lucrezia Colombotto Rosso, golf: “Alle Olimpiadi voglio giocarmela. Questo sport ha tanti costi a inizio carriera”

L’anno scorso è balzata agli onori delle cronache prendendosi di forza un posto da qualificata per lo US Women’s Open, il primo Major della sua vita. Lucrezia Colombotto Rosso, però, non è soltanto qu ...

L’ultimo paese nel tempo che secondo questo modo di vedere ci rovinerebbe, è l’Olanda. Contro il paese dei mulini a vento l’accusa di essere un paradiso fiscale. Per tale ragione ci succhierebbe molte ...L’anno scorso è balzata agli onori delle cronache prendendosi di forza un posto da qualificata per lo US Women’s Open, il primo Major della sua vita. Lucrezia Colombotto Rosso, però, non è soltanto qu ...