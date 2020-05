Sono le Venti (Nove), la camorra ai tempi del Covid. La testimonianza di un parroco: “Strozzini fanno affari, ci si indebita per comprare cibo” (Di martedì 5 maggio 2020) “Ci si indebita anche per 50 euro per comprare cibo. Gli strozzini fanno affari”, così un parroco di periferia nell’intervista di Angela Camuso per Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove, racconta come agiscono gli strozzini della camorra ai tempi del coronavirus. “Qui – racconta – la gente è tutta in nero. È inguaiata”. Immediata la risposta del senatore e giornalista Sandro Ruotolo, ospite della trasmissione, che ha offerto al parroco una mano: “Se ha paura venga da me, denuncio io”. Nella puntata di martedì sera la seconda parte della testimonianza del parroco che racconta cosa succede quando uno dei capi viene messo in prigione. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul ... Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti - la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove : segui la diretta

"Ci si indebita anche per 50 euro per comprare cibo. Gli strozzini fanno affari", così un parroco di periferia nell'intervista di Angela Camuso per Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove, racconta come agiscono gli strozzini della camorra ai tempi del coronavirus. "Qui – racconta – la gente è tutta in nero. È inguaiata". Immediata la risposta del senatore e giornalista Sandro Ruotolo, ospite della trasmissione, che ha offerto al parroco una mano: "Se ha paura venga da me, denuncio io". Nella puntata di martedì sera la seconda parte della testimonianza del parroco che racconta cosa succede quando uno dei capi viene messo in prigione.

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta Il Fatto Quotidiano Esplode la caldaia in una palazzina a Monreale, un ferito intervento dei vigili del fuoco (VIDEO)

Una caldaia è esplosa in una palazzina a Piano Geli a Monreale. Lo scoppio ha danneggiato l’abitazione. I vicini questa mattina hanno sentito un primo scoppio. Poi un secondo ancora più violento. Per ...

Il Met Gala diventa digitale, nel 2020 l’evento si tiene in diretta streaming

Il Met Gala è uno degli eventi fashion più attesi dell'anno, inaugura la mostra allestita al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York e, nel tentativo di sviluppare in modo unico e ...

