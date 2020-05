Sondaggi politici Lega ancora ko | Pd 20% | super Meloni 15% +1 | 1% | male Renzi 3%

LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - zazoomnews : Sondaggi politici- Lega ancora ko Pd 20% super Meloni 15% (+11%): male Renzi 3% - #Sondaggi #politici- #ancora… - zazoomnews : Sondaggi politici Noto: 66% italiani chiede aperture differenziate per regione - #Sondaggi #politici #Noto:… - LBeddini : Sondaggi politici oggi 5 maggio: la crisi profonda della Lega, Zaia potrebbe diventare l’anti Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

"'Astro nascente'? E' un'ossessione, stiamo parlando di sondaggi fatti in un momento particolare. Non me ne frega niente". Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia, rispondendo ai giornalisti ...Questa vota sono veri i sondaggi politici di Swg, non come quelli fake circolati nelle ultime giornate e che davano la Lega di Salvini addirittura sotto i 4 punti rispetto all’ultima rilevazione: quel ...