Sondaggi politici elettorali oggi 5 maggio 2020 | Lega in caduta libera nei consensi | boom

Leggi su tpi

(Di martedì 5 maggio 2020): ultimissimi– Continua il calo dellaneicon la Meloni che ormai si porta a un passo dal 15 per cento e il Movimento 5 Stelle che arriva a guadagnare quasi un punto percentuale in una settimana: sono questi, in estrema sintesi, i dati più eclatanti emersi dagli ultimielaborati da Swg. Di seguito, nel dettaglio, tutte le percentuali partito per partito.: ILO DI SWG Anche questa settimana, come anticipato, Swg registra un nuovo, clamoroso, calo dellanei. Secondo l’istituto, infatti, il Carroccio perde lo 0,9 per cento in una settimana portandosi ora al 27,3 per cento. Lasi conferma il primo partito italiano, ma i dati, che continuano a premiare Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, ...