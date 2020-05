SONDAGGI POLITICI Coronavirus | per 39% misure adottate da Governo sono adeguate

LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - mazzotti77 : @mgmaglie Con tutto il rispetto i sondaggi dovrebbero essere vietati e soprattutto ai politici, perché a forza di f… - fiordisale : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - zazoomnews : Sondaggi politici- Lega ancora ko Pd 20% super Meloni 15% (+11%): male Renzi 3% - #Sondaggi #politici- #ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGI POLITICI

La tesi è questa: per sostituire Giuseppe Conte, considerato visibilmente inadatto per la ricostruzione dell'economia italiana dopo il Covid-19, sarebbe in atto uno scontro politico sotterraneo tra al ...VENEZIA - "L'astro nascente di Venezia offusca Salvini". E' il titolo di un editoriale pubblicato oggi sul Financial Times e dedicato al governatore del Veneto Luca Zaia. L'articolo cita un sondaggio ...