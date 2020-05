Soleil Sorge su Jeremias confessa | “E’ rimasto l’amore che ci lega”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 5 maggio 2020)che tra lei eRodriguez c’è ancora l’amore a legarli Da quasi un meseè bloccata nella Repubblica Domenicana a causa del lockdown previsto per il coronavirus. Le frontiere sono chiuse e i voli tutti cancellati, l’influencer ha colto l’occasione ed è in vacanza sull’isola caraibica. Gli haters le hanno lanciato diverse accuse a cui ha voluto replicare: “Qualunque cosa si faccia, alcune persone riescono a trovare sempre un modo per giudicare o criticare qualcosa, spesso appunto, con ignoranza” ha dichiaratoin una recente intervista per Il Giornale durante la quale è tornata a parlare della sua relazione conRodriguez e le sue dure sorelle: Belen e Cecilia. Riguardo il suo ex amore, la ragazza ha rivelato che ci sarebbe ancora dell’amore a legarli ...