“So che sta facendo un corso di italiano intensivo”, Pellegatti sul prossimo allenatore del Milan (Di martedì 5 maggio 2020) Il Milan sta programmando la prossima stagione, il primo nodo da sciogliere sarà sicuramente la scelta del nuovo allenatore. Il nome il pole, al momento, è sicuramente quello di Rangnick, la conferma arriva direttamente da Carlo Pellegatti, intervistato a ‘Tutti Convocati’. “Stiamo sempre un po’ cauti su Rangnick, ma per me rimane il candidato numero uno per la panchina del Milan. So che sta facendo un corso di italiano intensivo e non credo che sia per una pizza a Capri. Rangnick vuole essere la prima mossa del fondo Elliott al 100% loro, perché anche Leonardo era una loro scelta, ma dietro consigli ricevuti”. “Quale ruolo per Rangnick al Milan? I giocatori sicuramente li sceglie lui: con 29 milioni di euro complessivi ha preso gente come Manè e Firmino e vendendoli ha guadagnato 238 milioni complessivi. Poi ... Leggi su calcioweb.eu Giuseppe Conte a poche ore dalla fase 2 lancia un messaggio agli italiani : “Sono fiducioso - insieme ce la faremo”

“Solo il 40%”. Il sondaggio di Noto che smonta il pilastro della Fase 2 : rivolta italiana - per Conte è la fine

Chi si rivede - le Sardine. E scalpitano contro il popolo che scenderà in piazza il 4 maggio : “Sono pericolosi” (Di martedì 5 maggio 2020) Il Milan sta programmando la prossima stagione, il primo nodo da sciogliere sarà sicuramente la scelta del nuovo. Il nome il pole, al momento, è sicuramente quello di Rangnick, la conferma arriva direttamente da Carlo, intervistato a ‘Tutti Convocati’. “Stiamo sempre un po’ cauti su Rangnick, ma per me rimane il candidato numero uno per la panchina del Milan. So che staundiintensivo e non credo che sia per una pizza a Capri. Rangnick vuole essere la prima mossa del fondo Elliott al 100% loro, perché anche Leonardo era una loro scelta, ma dietro consigli ricevuti”. “Quale ruolo per Rangnick al Milan? I giocatori sicuramente li sceglie lui: con 29 milioni di euro complessivi ha preso gente come Manè e Firmino e vendendoli ha guadagnato 238 milioni complessivi. Poi ...

AndreaOrlandosp : So che Bonafede forse non ragionerebbe così, ma se un ministro dovesse dimettersi per i sospetti di un magistrato,… - BrunoVespa : Che cosa desidero? Non so quando accadrà, ma mi piacerebbe entrare in un ristorante affollato e in un teatro esaurito... - CarloCalenda : Sai Tony io sono all'opposizione. Quanto mi verrebbe facile dire 'basta tasse' 'fondo perduto per tutti' 'che la BC… - MarioNiola81 : @EnricoLetta Non so se lo sai, ma il ricorso alla corte tedesca fu presentato dall'AFD. Visto che ti piace a fare i… - saleon_official : quanto mi da fastidio quando vengo accusato di un qualcosa ma non so di che cosa...cazzzoooooo!! -

Ultime Notizie dalla rete : “So che Ricciardi: “Non è finita. Se i contagi salgono tra due settimane dovremo richiudere” La Repubblica