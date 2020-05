Sky Atlantic Confidential: si accende il nuovo canale delle serie tv al femminile (Di martedì 5 maggio 2020) Con Sky Atlantic Confidential si accende il nuovo canale di Vanity Fair dedicato alle serie al femminle, da Sex and the City a Big Little Lies e altre: ecco quando. Dall'8 al 28 maggio, si accende Sky Atlantic Confidential, al canale 111 di Sky, un pop-up channel interamente dedicato alle storie al femminile o con donne protagoniste. Grazie alla media partnership con Vanity Fair, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, andranno in onda le interviste realizzate in esclusiva per Sky Atlantic Confidential a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, selezionati da Vanity Fair, che commenteranno i contenuti delle serie tv in programmazione. La maggior parte delle serie in onda su Sky Atlantic Confidential sarà disponibile anche on demand, su Sky e NOW TV. Grandi star - da Nicole ... Leggi su movieplayer Sky Atlantic Confidential - un canale dedicato alle storie al femminile

Arriva Sky Atlantic Confidential : il pop-up channel powered by Vanity Fair tutto al femminile

Diavoli : trama degli episodi 5 e 6 - stasera su Sky Atlantic (Di martedì 5 maggio 2020) Con Skysiildi Vanity Fair dedicato alleal femminle, da Sex and the City a Big Little Lies e altre: ecco quando. Dall'8 al 28 maggio, siSky, al111 di Sky, un pop-up channel interamente dedicato alle storie alo con donne protagoniste. Grazie alla media partnership con Vanity Fair, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, andranno in onda le interviste realizzate in esclusiva per Skya personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, selezionati da Vanity Fair, che commenteranno i contenutitv in programmazione. La maggior partein onda su Skysarà disponibile anche on demand, su Sky e NOW TV. Grandi star - da Nicole ...

labenny_33 : RT @i_diavoli: In edicola dal 6 maggio trovate 'I diavoli' di Guido Maria Brera! In allegato con Donna Moderna e Tv Sorrisi e Canzoni, la… - telesimo : Dall’8 al 28 maggio si accende @SkyAtlanticIT Confidential - il meglio della serialità al femminile in un unico can… - i_diavoli : In edicola dal 6 maggio trovate 'I diavoli' di Guido Maria Brera! In allegato con Donna Moderna e Tv Sorrisi e Can… - 2010gaietta : RT @badtasteit: #SkyAtlanticConfidential: dall'8 al 28 maggio il pop-up channel al femminile - badtasteit : #SkyAtlanticConfidential: dall'8 al 28 maggio il pop-up channel al femminile -