Siviglia | Jesus Navas | l’ex Manchester City sta vivendo un’annata strepitosa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020)stauna grande stagione a. Il terzino exè tra i migliori laterali della Liga Ildi Lopetegui basa il suo gioco sulla catene laterali, cone Reguilon che sono determinanti fonti creative. Tornato in Andalusia dopo l’esperienza alstauna grande stagione. Il terzino spagnolo copre grandi porzioni di campo, è in costante sovrapposizione. Un dato significativo. Si tratta del difensore che fin qui ha effettuato più passaggi chiave in questa Liga: ben 43. Alle sue spalle c’è Carvajal. Leggi su Calcionews24.com