Serie A | posticipato il Consiglio Federale Attesa per il protocollo

Leggi su newsmondo

(Di martedì 5 maggio 2020) E’ statoilsulla ripartenza dellaA. Si attende il. ROMA – Non sarà questa la settimana decisiva per il futuro del campionato. E’ statoilsulla ripartenza dellaA in programma venerdì 8 maggio 2020. Una notizia, confermata dalla Figc, che aveva fatto pensare ad una conferenza immediata da parte del premier Conte ma l’annuncio dell’incontro tra il presidente Gravina e il comitato tecnico-scientifico dovrebbe far slittare un eventuale dpcm.per ilNell’incontro tra le autorità sanitarie e quelle del calcio dovrebbe essere messo nero su bianco ilper la ripartenza. Solo dopo questo vertice si deciderà se ripartire oppure sospendere il campionato. Difficile in questo momento prevedere il futuro del ...